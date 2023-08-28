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НОВОСТИ

АЗС могут обязать заряжать электромобили

10:32 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции. В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы.

Пока лишь на 15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка.  Коммерсантъ

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