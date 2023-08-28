АЗС могут обязать заряжать электромобили
10:32 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока лишь на 15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка. Коммерсантъ
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