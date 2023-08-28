На авдеевском направлении силы РФ улучшили позиции, ВСУ понесли серьезные потери — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения улучшили позиции на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьезные потери противника в живой силе», — сказал Пушилин.