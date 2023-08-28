Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. Это следует из видеозаписи допроса россиянина, распространенной ФСБ России.

По словам Шонова, к нему обратились сотрудники посольства США. «Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях — СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий. Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах», — рассказал .

Кроме того, первый секретарь посольства США поставил перед ним задачу по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, лояльных к США, которых впоследствии они могли бы использовать, как и Шонова, для сбора информации.