Засуха и неправильный подход к водоснабжению ведут к острой нехватке воды в Европе — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Засуха и неправильная политика в отношении инфраструктуры водоснабжения приводят к острой нехватке воды в Европе, которая в будущем только усугубится. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), на которые ссылается издание, число и интенсивность засух в странах ЕС «резко возросли» с 1976 по 2006 год, а площади пострадавших от них территорий увеличились почти на 20%.

FT отмечает, что сейчас сокращаются потоки альпийских талых вод, почва, страдающая от жары, хуже впитывает дождевую влагу, запасы подземных вод истощаются. В связи с этим, по прогнозам Института мировых ресурсов (WRI), спрос на пресную воду к 2030 году превысит имеющиеся запасы на 56%.

Однако засуха — это не единственный фактор, который приводит к дефициту водных ресурсов как на юге Европы, так и в более северных странах — Бельгии, Германии, Польше. Издание отмечает, что проблемы в этой области объясняются «халатным» отношением европейских политиков к водной инфраструктуре и ее «неразвитостью» во многих городах Старого Света. «Европейские политики, привыкшие к достаточно холодным зимам и обилию осадков, мало задумываются о системе водоснабжения», — считает представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ксавье Лефлев.

Согласно данным экологической организации EurEau, в среднем страны ЕС теряют около 25% питьевой воды из-за плохих трубопроводов. В Риме же, например, этот показатель достигает 42%, поскольку система водоснабжения в некоторых кварталах города сохранилась еще со времен Римской империи. При этом оптимальный уровень утечек, по словам Лефлева, составляет примерно 10%.