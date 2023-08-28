Объем наличных в кассах российских банков и банкоматах превысил 2 трлн рублей

12:00 Источник: РБК

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые преодолел планку 2 трлн руб. и на 1 августа достиг 2,07 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За месяц наличные остатки увеличились сразу на 180,9 млрд руб., или на 9,6%.

Если исключить сезонный всплеск, который фиксируется на 1 января, это максимальный прирост с сентября 2022 года. РБК