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НОВОСТИ

Cобранная информация может привести к импичменту Байдена - Маккарти

12:05 28.08.2023 Источник: Lenta.ru

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По словам конгрессмена, семья американского лидера вовлечена в «культуру коррупции». «Американская общественность заслуживает ответов», — сказал Маккарти.

Ранее член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену. В частности, он обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество.  Lenta.Ru

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