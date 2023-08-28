Во Франции осуждены 2 тыс. человек за погромы, начавшиеся после гибели 17-летнего водителя
13:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 2 тыс. человек получили сроки за участие в беспорядках, вспыхнувших после гибели 17-летнего водителя под Париже в конце июня. Об этом сообщила радиостанция France Info.
По ее данным из более 4 тыс. человек, задержанных во время массовых волнений, «почти половина уже осуждены, при этом средний срок наказания составляет восемь месяцев лишения свободы».
Анализ видеоматериалов, размещенных в соцсетях, помог полицейским, установить еще около 350 нарушителей, которые были задержаны уже после прекращения погромов.
Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в 1 млрд евро.
НОВОСТИ
- 13:05 28.08.2023
- Польша за 8 лет почти в 4 раза увеличила расходы на оборону и удвоила численность армии
- 12:32 28.08.2023
- Власти штата Нью-Йорк оспорили решение городских властей о запрете продажи фуа-гра
- 12:20 28.08.2023
- Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Черным морем у Крыма
- 12:05 28.08.2023
- Cобранная информация может привести к импичменту Байдена - Маккарти
- 12:00 28.08.2023
- Объем наличных в кассах российских банков и банкоматах превысил 2 трлн рублей
- 11:32 28.08.2023
- Засуха и неправильный подход к водоснабжению ведут к острой нехватке воды в Европе — FT
- 11:20 28.08.2023
- Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО
- 11:05 28.08.2023
- На авдеевском направлении силы РФ улучшили позиции, ВСУ понесли серьезные потери — Пушилин
- 11:00 28.08.2023
- Американцы считают Байдена слишком старым для второго президентского срока — опрос
- 10:32 28.08.2023
- АЗС могут обязать заряжать электромобили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать