Во Франции осуждены 2 тыс. человек за погромы, начавшиеся после гибели 17-летнего водителя

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 2 тыс. человек получили сроки за участие в беспорядках, вспыхнувших после гибели 17-летнего водителя под Париже в конце июня. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным из более 4 тыс. человек, задержанных во время массовых волнений, «почти половина уже осуждены, при этом средний срок наказания составляет восемь месяцев лишения свободы».

Анализ видеоматериалов, размещенных в соцсетях, помог полицейским, установить еще около 350 нарушителей, которые были задержаны уже после прекращения погромов.

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в 1 млрд евро.