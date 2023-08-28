Власти штата Нью-Йорк оспорили решение городских властей о запрете продажи фуа-гра

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул оспорила предписание, выданное властями города Нью-Йорк, о запрете деликатеса фуа-гра. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, запрет о продаже фуа-гра подписал еще бывший мэр Нью-Йорка в 2019 году, решение было принято из-за негуманного процесса производства деликатеса, который производится из печени утки или гуся. Как отмечает телеканал, для того чтобы приготовить фуа-гра, птиц насильно перекармливают, обычно с использованием специальных воронок или трубок. Запрет продажи должен был вступить в 2022 году, но власти штата выступили против этого решения.

По мнению властей штата, подобное решение может привести к закрытию многих ферм, поэтому отрасль сама должна регулировать этот вопрос. Как уточняет Fox News, сейчас разбирательство «о законности фуа-гра находится в активной стадии». В прошлом месяце городские власти одержали первую победу, когда окружной судья отменил постановление штата, которое отменяло запрет продажи. В ответ власти штата подали новую апелляцию.

Представители группы «Избиратели за права животных» считают, что власти намеренно затягивают рассмотрение этого вопроса, так как во время судебного процесса фермерам разрешено производить фуа-гра.

Фуа-гра производят сейчас лишь в пяти странах Европы — в Бельгии, Франции, Испании, Венгрии и Болгарии. При этом власти Бельгии ранее сообщали, что с 2023 года в королевстве будут официально запрещены принудительный откорм гусей для производства фуа-гра и разведение животных ради меха. В ряде регионов Бельгии, в том числе в Брюсселе, уже в 2017 году запретили производство этого деликатеса.