Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Черным морем у Крыма

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать крылатой ракетой российские объекты, она была уничтожена средствами ПВО над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — заявили в ведомстве.