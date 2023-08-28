Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Черным морем у Крыма
12:20 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать крылатой ракетой российские объекты, она была уничтожена средствами ПВО над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — заявили в ведомстве.
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