Польша за 8 лет почти в 4 раза увеличила расходы на оборону и удвоила численность армии
13:05 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы на оборону в Польше за восемь лет пребывания у власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» выросли почти в четыре раза, а численность вооруженных сил практически удвоилась. Об этом заявил член Совета министров республики Михал Дворчик.
«Траты на армию: 2015 год — 37,5 млрд злотых (9,3 млрд долларов по текущему курсу — прим. ТАСС), 2023 — 137,18 млрд злотых (34 млрд долларов — прим. ТАСС)», — написал он в соцсети X («икс», ранее Twitter).
«Число солдат в Польше: 2015 год — 95 тыс., 2023 год — 175 тыс.», — добавил представитель польского правительства.
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