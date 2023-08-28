РФ производит даже больше вооружений, чем требуется ее армии — Медведев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности армии, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он заметил, что киевский режим постоянно пытается подсчитать запасы российской техники, и это — в логике его существования, потому что живет он сейчас за счет «хозяев».

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», — подчеркнул Медведев.