Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ, БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.