0
0
8
НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом — МО РФ

13:20 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ, БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 28.08.2023
Польша за 8 лет почти в 4 раза увеличила расходы на оборону и удвоила численность армии
0
45
13:00 28.08.2023
Во Франции осуждены 2 тыс. человек за погромы, начавшиеся после гибели 17-летнего водителя
0
57
12:32 28.08.2023
Власти штата Нью-Йорк оспорили решение городских властей о запрете продажи фуа-гра
0
105
12:20 28.08.2023
Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Черным морем у Крыма
0
118
12:05 28.08.2023
Cобранная информация может привести к импичменту Байдена - Маккарти
0
147
12:00 28.08.2023
Объем наличных в кассах российских банков и банкоматах превысил 2 трлн рублей
0
143
11:32 28.08.2023
Засуха и неправильный подход к водоснабжению ведут к острой нехватке воды в Европе — FT
0
193
11:20 28.08.2023
Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО
0
219
11:05 28.08.2023
На авдеевском направлении силы РФ улучшили позиции, ВСУ понесли серьезные потери — Пушилин
0
203
11:00 28.08.2023
Американцы считают Байдена слишком старым для второго президентского срока — опрос
0
236

Возврат к списку