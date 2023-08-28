ОДКБ пригласила на учения наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР, Монголии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ОДКБ пригласили представителей Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии в качестве наблюдателей на учения «Боевое братство — 2023», которые пройдут в Белоруссии. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии», — сказал он.