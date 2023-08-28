Партнер Сбера компания BI.ZONE провела международную конференцию по кибербезопасности OFFZONE 2023

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24 и 25 августа в Москве состоялась четвертая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2023 от партнера Сбера – компании BI.ZONE. Мероприятие объединило безопасников, разработчиков, исследователей, а также преподавателей и студентов технических вузов. Конференцию посетили более 2500 человек, а своим опытом с участниками поделились 108 экспертов. Стратегическим партнером мероприятия выступил Сбер.

В дни конференции на двух треках выступили 108 экспертов с 89 докладами. Спикеры рассказали, как изменилась отрасль кибербезопасности за последние 10 лет, поделились основными трендами кибермошенничества в финансовой сфере и методами противодействия, лайфхаками в области mobile DevSecOps, рассказали о необычных атаках с применением широко распространенных программ для удаленного управления и уязвимостях в коде, генерируемом нейросетями и затронули другие актуальные темы отрасли кибербезопасности.

Одновременно с двумя треками докладов на конференции в этом году работали тематические зоны от специалистов по безопасности финансовых систем и банковской инфраструктуры (AntiFraud.Zone), экспертов по безопасной разработке и анализу защищенности приложений (AppSec.Zone), а также CTF.Zone и две площадки комьюнити.

Также на OFFZONE 2023 прошла презентация, посвященная итогам года работы платформы BI.ZONE Bug Bounty. В ходе дискуссии эксперты обсудили актуальные тренды рынка багбаунти и поделились результатами работы. Среди ключевых результатов – 17 зарегистрированных на платформе компаний и 51 программа по поиску уязвимостей. Общая сумма выплат за найденные уязвимости составила более 15 млн руб.

«Развитие комьюнити в сфере кибербезопасности – одна из ключевых целей, которую ставит перед собой компания BI.ZONE, – отметил директор по стратегии BI.ZONE Евгений Волошин. – Важно не только делиться практическим опытом, но и выстраивать связи между всеми, кто решил связать свою жизнь с этой отраслью: инженерами, студентами, CISO компаний, профильными специалистами разных направлений и уровней. Вместе с партнерами мы сделали конференцию OFFZONE без преувеличения одной из лучших площадок для профессионального нетворкинга и развития и не собираемся останавливаться на достигнутом».