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НОВОСТИ

КНР отменяет с 30 августа тест на коронавирус перед въездом в страну

14:12 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай отменяет необходимость предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну с 30 августа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», — отметил он.

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