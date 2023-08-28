Герман Греф обновил личный плейлист в HiFi-стриминге Звук

13:50

Глава Сбербанка Герман Греф обновил плейлисты в Звуке и поделился своей подборкой любимых треков этого лета. Их можно послушать в профиле Германа Грефа в HiFi-стриминге Звук.

Кроме того, у главы Сбера появился личный профиль в Звуке, где он поделился любимой, в том числе танцевальной музыкой. Профиль Германа Грефа можно найти в строке поиска в приложении и на сайте Звука, подписаться на него и следить за обновлениями.

В новом приложении Звук сфокусировался на развитии социальных механик. Новый персонализированный Звук творит «цифровую магию» с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта: система сама подсказывает, что послушать, учитывая уникальные предпочтения, контекст и даже настроение.

В скором времени у каждого пользователя Звука появится возможность стать музыкальным куратором и набирать подписчиков, создавая публичные плейлисты. Кроме того, человек уже может видеть, кто слушает один и тот же трек одновременно с ним. Более того, можно перейти в профиль пользователей, которые слушают тот же трек, подписаться на них, узнать о совпадении музыкальных вкусов и послушать совместный плейлист, созданный Звуком на основе общих предпочтений.

Звук – это музыка в HiFi-качестве, а также подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и раздел для детей. Звук можно слушать через приложение во всех популярных сторах, на сайте zvuk.com, а также в автомобилях с поддержкой AndroidAuto.