Герман Греф обновил личный плейлист в HiFi-стриминге Звук
13:50 28.08.2023
Глава Сбербанка Герман Греф обновил плейлисты в Звуке и поделился своей подборкой любимых треков этого лета. Их можно послушать в профиле Германа Грефа в HiFi-стриминге Звук.
Кроме того, у главы Сбера появился личный профиль в Звуке, где он поделился любимой, в том числе танцевальной музыкой. Профиль Германа Грефа можно найти в строке поиска в приложении и на сайте Звука, подписаться на него и следить за обновлениями.
В новом приложении Звук сфокусировался на развитии социальных механик. Новый персонализированный Звук творит «цифровую магию» с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта: система сама подсказывает, что послушать, учитывая уникальные предпочтения, контекст и даже настроение.
В скором времени у каждого пользователя Звука появится возможность стать музыкальным куратором и набирать подписчиков, создавая публичные плейлисты. Кроме того, человек уже может видеть, кто слушает один и тот же трек одновременно с ним. Более того, можно перейти в профиль пользователей, которые слушают тот же трек, подписаться на них, узнать о совпадении музыкальных вкусов и послушать совместный плейлист, созданный Звуком на основе общих предпочтений.
Звук – это музыка в HiFi-качестве, а также подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и раздел для детей. Звук можно слушать через приложение во всех популярных сторах, на сайте zvuk.com, а также в автомобилях с поддержкой AndroidAuto.
НОВОСТИ
- 14:32 28.08.2023
- Кремль подтверждает скорую встречу Путина и Эрдогана, но не анонсирует детали
- 14:12 28.08.2023
- КНР отменяет с 30 августа тест на коронавирус перед въездом в страну
- 14:00 28.08.2023
- ОДКБ пригласила на учения наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР, Монголии
- 13:32 28.08.2023
- РФ производит даже больше вооружений, чем требуется ее армии — Медведев
- 13:20 28.08.2023
- Собянин: Проект "Москва" делает столицу самым лучшим городом мира
- 13:20 28.08.2023
- Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом — МО РФ
- 13:05 28.08.2023
- Польша за 8 лет почти в 4 раза увеличила расходы на оборону и удвоила численность армии
- 13:00 28.08.2023
- Во Франции осуждены 2 тыс. человек за погромы, начавшиеся после гибели 17-летнего водителя
- 12:47 28.08.2023
- Партнер Сбера компания BI.ZONE провела международную конференцию по кибербезопасности OFFZONE 2023
- 12:32 28.08.2023
- Власти штата Нью-Йорк оспорили решение городских властей о запрете продажи фуа-гра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать