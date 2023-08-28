Кремль подтверждает скорую встречу Путина и Эрдогана, но не анонсирует детали

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро. Но о том, где и когда конкретно она пройдет, будет сообщено позднее, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим», — сказал он на брифинге в ответ на вопрос, могут ли переговоры состояться на территории России.

Песков уточнил, что пока не может привести дополнительных деталей. «Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — отметил представитель Кремля.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.