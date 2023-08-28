Президент Венгрии заявила Зеленскому, что конфликт на Украине не имеет военного решения

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, поскольку убеждена, что конфликт не может быть разрешен военным путем. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, рассказывая в интервью интернет-изданию Index о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 августа в Киеве.

Комментируя замечание журналиста о том, что Украина рассчитывает путем военных действий вернуть утраченные территории и поэтому Зеленский «в меньшей степени стремится к миру, чем венгры», Новак сказала: «Украинский президент представляет украинские интересы, венгерский — венгерские. Так и должно быть».

В то же время глава государства подтвердила, что «не видит военного решения, которое привело бы к устойчивому миру [на Украине] в долгосрочной перспективе». «Поэтому необходимо сесть за стол переговоров. Я высказала это твердое мнение президенту [Зеленскому] как публично, так и в частном порядке», — уточнила Новак. Она добавила, что Венгрия присоединится к международным усилиям по поиску путей урегулирования украинского конфликта.

Как сообщило издание Index, беседа Новак с Зеленским проходила в подземном бункере президента Украины «на минус втором этаже». Во время пребывания в Киеве президент Венгрии вместе с лидерами ряда других стран приняла участие в форуме «Крымская платформа».