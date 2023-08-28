Российский флот высокоточным оружием нанес удар по складу авиавооружения и боеприпасов ВСУ
15:12 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морской флот (ВМФ) РФ ночью нанес групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.
По его словам, цель удара была достигнута. «Объект поражен», — подчеркнул Конашенков.
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