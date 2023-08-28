На учениях ОДКБ в Белоруссии будет сделан акцент на беспилотниках

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение беспилотных летательных аппаратов и меры по противодействию им будут одним из основных элементов предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ «Боевое братство — 2023». Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Будет много новых эпизодов отрабатываться, сейчас я не буду в полном объеме раскрывать замысел учений. Но одна из таких тем, о которых я могу сказать, — это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию их применению со стороны противоборствующей стороны. Это один из основных вопросов», — сказал Сидоров, отвечая на соответствующий вопрос.