На учениях ОДКБ в Белоруссии будет сделан акцент на беспилотниках
16:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Применение беспилотных летательных аппаратов и меры по противодействию им будут одним из основных элементов предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ «Боевое братство — 2023». Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«Будет много новых эпизодов отрабатываться, сейчас я не буду в полном объеме раскрывать замысел учений. Но одна из таких тем, о которых я могу сказать, — это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию их применению со стороны противоборствующей стороны. Это один из основных вопросов», — сказал Сидоров, отвечая на соответствующий вопрос.
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