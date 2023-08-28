Незаконные рубки леса в РФ за 3 года сократились в 2,5 раза — Абрамченко
16:12 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем незаконных рубок древесины в стране за последние 3 года сократился в 2,5 раза. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, отметив, что такой результат достигнут благодаря мерам правительства по развитию и декриминализации лесного комплекса.
Вице-премьер также напомнила, что за период с 1 января 2022 года, на первом этапе модернизации российского лесного комплекса, обновлена отраслевая информационная система ЛесЕГАИС. Она позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины — своего рода цифровой паспорт древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможны проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов. На сегодняшний день в ЛесЕГАИС зарегистрировано более 289 тыс. пользователей, сформировано 12 млн электронных сопроводительных документов более чем на 543 млн куб. м древесины.
«Система позволила предотвратить незаконный вывоз леса из страны, в том числе круглого леса хвойных и ценных лиственных пород. Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, экспортировать лесоматериалы», — рассказала Абрамченко.
НОВОСТИ
- 16:00 28.08.2023
- На учениях ОДКБ в Белоруссии будет сделан акцент на беспилотниках
- 15:32 28.08.2023
- Пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы — Макрон
- 15:12 28.08.2023
- Российский флот высокоточным оружием нанес удар по складу авиавооружения и боеприпасов ВСУ
- 15:00 28.08.2023
- Президент Венгрии заявила Зеленскому, что конфликт на Украине не имеет военного решения
- 14:32 28.08.2023
- Кремль подтверждает скорую встречу Путина и Эрдогана, но не анонсирует детали
- 14:12 28.08.2023
- КНР отменяет с 30 августа тест на коронавирус перед въездом в страну
- 14:00 28.08.2023
- ОДКБ пригласила на учения наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР, Монголии
- 13:50 28.08.2023
- Герман Греф обновил личный плейлист в HiFi-стриминге Звук
- 13:32 28.08.2023
- РФ производит даже больше вооружений, чем требуется ее армии — Медведев
- 13:20 28.08.2023
- Собянин: Проект "Москва" делает столицу самым лучшим городом мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать