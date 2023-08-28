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Франция готова поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере — Макрон

16:32 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция настроена решительно поддерживать любые усилия ЭКОВАС, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — сказал Макрон.

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