Индия запустит станцию по изучению Солнца
17:12 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца «Адитья Л-1» (Aditya-L1) на 2 сентября.
«Запуск „Адитья Л-1“, первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года», — сообщила ISRO в соцсети X («икс», ранее Twitter).
Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.
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