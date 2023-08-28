Индия запустит станцию по изучению Солнца

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца «Адитья Л-1» (Aditya-L1) на 2 сентября.

«Запуск „Адитья Л-1“, первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года», — сообщила ISRO в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.