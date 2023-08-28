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Первый груз из РФ в Саудовскую Аравию прошел по транспортному коридору через Иран

17:32 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый груз, направлявшийся из России в Саудовскую Аравию, проследовал по транспортному коридору, пролегающему по территории Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на исполнительного директора компании Иранские железные дороги (государственная компания-эксплуатант железнодорожной сети Ирана) Миада Салехи.

По его словам, транзитный поезд из 36 контейнеров с грузом впервые въехал в исламскую республику через пограничный пункт Инче — Бурун. После выполнения всех необходимых таможенных формальностей состав проследовал в иранский порт Бендер — Аббас. Конечный пункт назначения груза — саудовская Джидда.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север — Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок).

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