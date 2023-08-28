Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии при поддержке «Роснефти» дал концерты в «Сириусе»
17:45 28.08.2023
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Выступление этого старейшего симфонического оркестра страны под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева завершило программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». Гостям были представлены произведения Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса и Сергея Рахманинова. Напомним, в 2023 году отмечается 150-летие последнего и множество концертов в разных частях России проводится в честь знаменитого русского композитора.
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Напомним, «Роснефть» с 2015 года поддерживает концертную деятельность Петербургской филармонии, что позволяет ее музыкантам участвовать в масштабных культурных проектах.
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