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НОВОСТИ

Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии при поддержке «Роснефти» дал концерты в «Сириусе»

17:45 28.08.2023

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» при поддержке компании «Роснефть» состоялись концерты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Д.Д.Шостаковича.

Выступление этого старейшего симфонического оркестра страны под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева завершило программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». Гостям были представлены произведения Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса и Сергея Рахманинова. Напомним, в 2023 году отмечается 150-летие последнего и множество концертов в разных частях России проводится в честь знаменитого русского композитора.

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Фото с сайта www.rosneft.ru
На концерте в «Сириусе» солировал лауреат XVII Международного конкурса Чайковского, петербургский пианист Илья Папоян. Большой летний музыкальный фестиваль в Парке науки и искусства впервые был проведен в 2022 году и позволяет гостям познакомиться с лучшими образцами классического искусства.

Напомним, «Роснефть» с 2015 года поддерживает концертную деятельность Петербургской филармонии, что позволяет ее музыкантам участвовать в масштабных культурных проектах.

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