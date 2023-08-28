Путин в беседе с Моди сообщил, что РФ на саммите G20 представит Лавров — офис Моди
18:40 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что не сможет принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели 9–10 сентября, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил офис премьер-министра Индии.
«Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите „Большой двадцатки“ в Нью-Дели 9–10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в сообщении по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора. Моди выразил понимание в связи с таким решением и поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив Индии в рамках ее председательства в объединении. «Оба лидера договорились оставаться в контакте», — говорится в сообщении.
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