Львовский облсовет вновь потребовал вернуть звание «Герой Украины» Бандере и Шухевичу

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Львовский областной совет требует восстановить Степана Бандеру и Романа Шухевича в звании «Герой Украины». Об этом сообщает львовское издание «Запад».

По его данным, облсовет направил соответствующее обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде. Это уже не первая попытка львовских властей и националистически настроенных депутатов вернуть это звание лидерам бандеровского движения — в 2018 году за соответствующее обращение собирали подписи в Верховной раде, а в 2021 году аналогичное обращение принимал Львовский облсовет.

В 2007 и 2010 годах соответственно занимавший тогда пост президента страны Виктор Ющенко присвоил Шухевичу и Бандере звание «Герой Украины», однако уже в 2010 году Донецким окружным судом указы Ющенко были признаны незаконными, после прохождения через все апелляционные инстанции в 2011 году они были упразднены.