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Истребители пресекли разведку беспилотниками США в районе Крымского полуострова — МО РФ

20:40 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два истребителя из состава российских дежурных сил ПВО были подняты в воздух для пресечения разведки двумя беспилотниками MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

«28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — сообщили там.

В ведомстве добавили, что в результате разведывательные беспилотники США изменили направление полета и покинули районы разведки.

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