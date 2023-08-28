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НОВОСТИ

Матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене

22:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота, предъявив матросу в окончательной редакции обвинение в совершении государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — сказал собеседник агентства.

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