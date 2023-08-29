Госдолг Украины достиг почти $133 млрд

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг Украины продолжил рост и достиг нового рекордного значения в почти $133 млрд, увеличившись за месяц на $4 млрд. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 860,59 млрд гривен, или 132,92 млрд долларов США», — говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

При этом внешний долг Украины достиг 3,319 трлн гривен ($90,77 млрд), что составляет 68,29% общей суммы госдолга, а внутренний — 1,541 трлн гривен ($42,15 млрд), или 31,71% общего объема госдолга.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в июле на 146,23 млрд гривен, или на $4 млрд, сообщает Минфин.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме. В интервью украинскому телевидению на прошлой неделе Зеленский выразил надежду, что западные страны проведут реструктуризацию большей части внешних долгов страны.