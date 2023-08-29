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НОВОСТИ

Удары по Крыму согласованы с западными партнерами - Подоляк

09:00 29.08.2023 Источник: Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

Политик напомнил, что еще год назад западные союзники отказывались от подобного варианта развития событий, но в настоящее время пришли к консенсусу.  Lenta.Ru

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