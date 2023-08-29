Воинский эшелон ВСУ с боеприпасами уничтожен на донецком направлении — МО РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ракетным ударом уничтожили воинский эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ. «Разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ.