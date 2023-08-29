ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания — Ким Чен Ын
09:20 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР планирует сделать ВМС Корейской народной армии (КНА) составной частью ядерных сил сдерживания. Об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил во время посещения вместе со своей дочерью морского командования по случаю Дня ВМС.
«Впредь ВМС КНА станут составной частью ядерной силы сдерживания государства, призванной выполнять стратегические задания», — привело его слова государственное агентство КНДР ЦТАК.
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