Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

«Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО „Яковлев“ (входит в ОАК госкорпорации „Ростех“) в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — говорится в сообщении.