Одной из причин падения курса рубля являются "зависшие" рупии - Задорнов
10:00 29.08.2023 Источник: РБК
Правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.
«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов в колонке для РБК.
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