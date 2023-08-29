Одной из причин падения курса рубля являются "зависшие" рупии - Задорнов

10:00 Источник: РБК

Правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов в колонке для РБК.