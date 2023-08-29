0
0
87
НОВОСТИ

Одной из причин падения курса рубля являются "зависшие" рупии - Задорнов

10:00 29.08.2023 Источник: РБК

Правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов в колонке для РБК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 29.08.2023
Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса
0
41
10:20 29.08.2023
Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта на рынке в Красноярске
0
73
10:05 29.08.2023
Четыре человека проходят обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко
0
98
09:32 29.08.2023
Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
0
141
09:20 29.08.2023
ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания — Ким Чен Ын
0
168
09:05 29.08.2023
Воинский эшелон ВСУ с боеприпасами уничтожен на донецком направлении — МО РФ
0
197
09:00 29.08.2023
Удары по Крыму согласованы с западными партнерами - Подоляк
0
204
22:40 28.08.2023
Госдолг Украины достиг почти $133 млрд
0
649
22:00 28.08.2023
Матроса Северного флота обвинили в государственной измене
0
757
21:20 28.08.2023
В Казахстане нейтрализовали радикальную группу, планировавшую совершить теракты
0
672

Возврат к списку