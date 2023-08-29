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Четыре человека проходят обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко

10:05 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, который был смертельно ранен в 2018 году в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По делу, помимо Погорелова, проходят Артем Ена, который обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов, обвиняемый в содействии террористической деятельности и по ч. 2. ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и Александр Тимошенко, обвиняемый по ч. 1 ст. 30 (подготовка к шпионажу) и двум эпизодам ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — сказал собеседник агентства.

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