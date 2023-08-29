Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта на рынке в Красноярске

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятиклассник из Красноярска арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Подросток был задержан при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В Красноярске задержан 16-летний школьник одной из гимназий при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства. Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя правоохранительных органов, школьник планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе и был задержан возле одного из кафе.

При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело.