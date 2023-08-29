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Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

10:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli (лат. «повод для войны») и дает Москве возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, „например в Крыму“. Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры», — написал он в своем телеграм-канале.

Как считает Медведев, это — «рафинированный casus belli», а для России означает «возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. „право войны“ — прим. ТАСС) против всех и каждого в странах НАТО». «Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — констатировал он.

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