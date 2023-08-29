ООН не сможет выполнить условия РФ для ее возвращения в зерновую сделку — турецкий эксперт
11:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН, несмотря на декларируемое желание возобновить зерновую сделку, не сможет выполнить выдвинутые Россией условия, чтобы вернуть страну в эти договоренности. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал директор турецкого аналитического центра Kafkassam Хасан Октай.
«ООН и ряд западных стран не смогут выполнить условия России для возобновления ее участия в сделке. Это серьезная политическая проблема, которая фактически приводит в тупик идею о возрождении сделки в прежнем варианте. Дело в том, что Россия добивается смягчения наложенных на нее санкций. Если это произойдет, то фактически получится, что Москва побеждает в продолжающемся российско-украинском конфликте. Для многих стран Запада это недопустимо», — считает собеседник агентства.
Октай напомнил, что ООН перед подписанием договоренностей о сделке в Стамбуле в прошлом году «обещала РФ сделать ряд шагов для смягчения ограничений». «Это касалось переподключения банков к системе SWIFT, поставок удобрений, сельхозтехники, страхования судов и других вещей. Но по ряду причин, преимущественно политических, Запад и ООН этого не сделали», — отметил он.
Директор Kafkassam считает, что дискуссия и консультации по возобновлению прежней зерновой сделки еще продолжатся, но в текущей конъюнктуре прорывных результатов ждать не стоит. «Сейчас нет вариантов для смягчения санкций против РФ. А без этого сделки не будет, как уже не раз заявляла Москва. И Турция в этих условиях уже вряд ли что-то сможет сделать в плане посредничества», — отметил Октай. Он напомнил, что Турция вместе с ООН являются гарантами российской части зерновой сделки, но в одиночку видоизменять санкционные меры против Москвы Анкара не может и не станет.
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