Разногласия стран по поводу бюджета ЕС угрожают финансовой поддержке Украины — FT
11:05 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разногласия стран — членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021–2027 гг. на 86 млрд евро бюджета сообщества в связи с растущими расходами Брюсселя и дефицитом госбюджетов несут угрозу финансовой поддержке Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссиях по этому поводу.
По данным издания, запросы Брюсселя «о дополнительном финансировании в общей сложности на 86 млрд евро, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям [расходов]».
«Сопротивление» растущим финансовым амбициям Брюсселя возглавили такие страны, как Германия и Нидерланды, которые утверждают, что бремя «затягивания поясов», касающееся национальных бюджетов из-за повышения процентных ставок и требований к заработной плате должен взять на себя и сам Брюссель. «Время неподходящее [для увеличения таких расходов], — приводит издание слова дипломата ЕС высокого ранга. — Правительствам приходится самим принимать трудные решения, и теперь Брюссель просит их внести еще больший вклад». «Честно говоря, фраза „Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Еврокомиссии в соответствии с инфляцией“ — не лучшая внутриполитическая платформа для национальных лидеров», — добавили источники FT.
По мнению многих государств — членов ЕС, ряд элементов дополнительного пакета финансирования — следствие внутренних проблем управления бюджетом ЕС, и поэтому не заслуживает дополнительных средств.
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