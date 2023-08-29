Число школьников, сдающих ЕГЭ по физике и математике, уменьшилось за два года — ректор МГУ
11:20 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике, за последние два года существенно снизилось, на 25% и 30% соответственно. Об этом сообщил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, выступая на Всероссийском съезде учителей физики.
«За последние два года существенно уменьшилось число сдающих ЕГЭ по профильной математике — это примерно 25%, и по физике — примерно на 30%. Мне кажется, здесь требуется серьезный анализ и принятие соответствующих мер», — сказал Садовничий. По его словам, сегодня для привлечения талантливых абитуриентов существует 7 олимпиад школьников. «В этом году, например, пятая часть первокурсников физического факультета [МГУ] поступила в университет по итогам олимпиады», — отметил ученый.
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