ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР — Пушилин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«У нас две горячих точки на южнодонецком направлении — это Урожайное и Старомайорское. Противник не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. Там [фиксируется] снижение интенсивности боевых действий, говорят, что там проходит ротация. Мы это тоже фиксируем, но мы видим изменение характера боевых действий», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.