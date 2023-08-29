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ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР — Пушилин

11:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«У нас две горячих точки на южнодонецком направлении — это Урожайное и Старомайорское. Противник не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. Там [фиксируется] снижение интенсивности боевых действий, говорят, что там проходит ротация. Мы это тоже фиксируем, но мы видим изменение характера боевых действий», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.

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