Турбина, которая была нужна для работы «Северного потока», уже год находится в ФРГ — Bild

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турбина компании Siemens Energy («Сименс энерджи»), которая была необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, турбина была доставлена в Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля 2022 года и с тех пор больше года находится там.