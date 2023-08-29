Турбина, которая была нужна для работы «Северного потока», уже год находится в ФРГ — Bild
12:05 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турбина компании Siemens Energy («Сименс энерджи»), которая была необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии. Об этом пишет газета Bild.
По ее информации, турбина была доставлена в Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля 2022 года и с тех пор больше года находится там.
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