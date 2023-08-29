0
0
37
НОВОСТИ

Турбина, которая была нужна для работы «Северного потока», уже год находится в ФРГ — Bild

12:05 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турбина компании Siemens Energy («Сименс энерджи»), которая была необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, турбина была доставлена в Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля 2022 года и с тех пор больше года находится там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 29.08.2023
В Турции не ждут судов с сельхозпродукцией с Украины, направляющихся к турецким проливам
0
39
11:56 29.08.2023
Левкин рассказал об изменениях в правилах регулирования климатологических особенностей строительства
0
66
11:36 29.08.2023
Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы
0
94
11:32 29.08.2023
ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР — Пушилин
0
120
11:20 29.08.2023
Число школьников, сдающих ЕГЭ по физике и математике, уменьшилось за два года — ректор МГУ
0
134
11:05 29.08.2023
Разногласия стран по поводу бюджета ЕС угрожают финансовой поддержке Украины — FT
0
131
11:00 29.08.2023
ООН не сможет выполнить условия РФ для ее возвращения в зерновую сделку — турецкий эксперт
0
140
10:32 29.08.2023
Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса
0
196
10:20 29.08.2023
Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта на рынке в Красноярске
0
199
10:05 29.08.2023
Четыре человека проходят обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко
0
223

Возврат к списку