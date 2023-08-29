Нападения на христиан в Пакистане стали результатом «иностранного заговора» — полиция

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Пакистана обнаружила доказательства «иностранного заговора», в результате которого ранее в этом месяце были совершены нападения на церкви и представителей христианской общины в городе Файсалабад. Об этом заявил на пресс-конференции в Лахоре генеральный инспектор полиции пакистанской провинции Пенджаб Усман Анвар.

«Враждебные спецслужбы разработали хорошо продуманный и скоординированный заговор с целью отвлечь внимание от своего государства и переключить его на Пакистан с тем, чтобы дестабилизировать положение по всей стране», — утверждал Анвар, имея в виду соседнюю Индию, где ранее в ходе столкновений в штате Манипур пострадали женщины-христианки.

Полиция в ходе расследования установила, что два подозреваемых, арестованных по делу о богохульстве и нападениях на церкви, по мобильной связи имели контакты с иностранными спецслужбами, приводит слова главы полиции Пенджаба газета The Express Tribune. «Мы ликвидировали сеть врагов Пакистана, таких инцидентов, как в Фейсалабаде, больше не будет», — добавил он.

Нападения мусульман на христианские церкви в этом городе произошли 16 августа после того, как в соцсетях стали распространяться фото и видео сожженных страниц Корана, якобы обнаруженных рядом с домами христиан. В нападениях были разграблены 22 церкви и сожжены около 10 домов христиан. Ущерб от вандализма составил десятки миллионов рупий. Полиция арестовала 180 подозреваемых в насилии в Фейсалабаде.

По пакистанским законам, осквернение Корана и богохульство считаются наиболее тяжкими преступлениями и караются смертной казнью. Несмотря на то, что ни один человек не был казнен по этой статье с 1947 года (провозглашение независимости Пакистана), по обвинениям в богохульстве в стране произошли внесудебные расправы над 89 гражданами.