Данных о похоронах Пригожина нет, присутствие Путина «не предусматривается» — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них «не предусматривается», отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — сказал Песков.