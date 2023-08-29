Данных о похоронах Пригожина нет, присутствие Путина «не предусматривается» — Песков
13:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них «не предусматривается», отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — сказал Песков.
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