Потеря «Луны-25» является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы — Песков
13:05 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неудача миссии станции «Луна-25» не является поводом, чтобы рвать на себе волосы, нужно анализировать причины и устранить их для новой попытки, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это — лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 29.08.2023
- Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным
- 13:20 29.08.2023
- Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ
- 13:00 29.08.2023
- Данных о похоронах Пригожина нет, присутствие Путина «не предусматривается» — Песков
- 12:32 29.08.2023
- Нападения на христиан в Пакистане стали результатом «иностранного заговора» — полиция
- 12:20 29.08.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю
- 12:05 29.08.2023
- Турбина, которая была нужна для работы «Северного потока», уже год находится в ФРГ — Bild
- 12:00 29.08.2023
- В Турции не ждут судов с сельхозпродукцией с Украины, направляющихся к турецким проливам
- 11:56 29.08.2023
- Левкин рассказал об изменениях в правилах регулирования климатологических особенностей строительства
- 11:36 29.08.2023
- Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы
- 11:32 29.08.2023
- ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать