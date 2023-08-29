Потеря «Луны-25» является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудача миссии станции «Луна-25» не является поводом, чтобы рвать на себе волосы, нужно анализировать причины и устранить их для новой попытки, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это — лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал представитель Кремля.