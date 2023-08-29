Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российским самолетом над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве.