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Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным

13:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению. Такая оценка содержится в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы.

Как сообщает издание «Страна», основываясь на этой оценке, суд вынес оправдательный приговор в отношении военнообязанного гражданина, которого обвиняли по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации).

В мотивационной части решения суда на 35 страницах вердикт обосновывается тем, что «так называемые „законы“ и „указы президента“, в том числе о мобилизации, <…>, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению».

Кроме того, суд считает, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, поскольку «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.

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