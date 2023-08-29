Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным
13:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению. Такая оценка содержится в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы.
Как сообщает издание «Страна», основываясь на этой оценке, суд вынес оправдательный приговор в отношении военнообязанного гражданина, которого обвиняли по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации).
В мотивационной части решения суда на 35 страницах вердикт обосновывается тем, что «так называемые „законы“ и „указы президента“, в том числе о мобилизации, <…>, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению».
Кроме того, суд считает, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, поскольку «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».
Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.
Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.
НОВОСТИ
- 13:20 29.08.2023
- Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ
- 13:05 29.08.2023
- Потеря «Луны-25» является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы — Песков
- 13:00 29.08.2023
- Данных о похоронах Пригожина нет, присутствие Путина «не предусматривается» — Песков
- 12:32 29.08.2023
- Нападения на христиан в Пакистане стали результатом «иностранного заговора» — полиция
- 12:20 29.08.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю
- 12:05 29.08.2023
- Турбина, которая была нужна для работы «Северного потока», уже год находится в ФРГ — Bild
- 12:00 29.08.2023
- В Турции не ждут судов с сельхозпродукцией с Украины, направляющихся к турецким проливам
- 11:56 29.08.2023
- Левкин рассказал об изменениях в правилах регулирования климатологических особенностей строительства
- 11:36 29.08.2023
- Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы
- 11:32 29.08.2023
- ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать