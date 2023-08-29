0
0
157
НОВОСТИ

Лондонской полиции при исполнении запретили оказывать "поддержку" ЛГБТ

14:00 29.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава полиции Лондона запретил силовикам при исполнении поддерживать ЛГБТ. Марк Роули сказал, что также не потерпит того, чтобы правоохранители становились на колени перед активистами движения Black Lives Matter. Кроме того, он выступил против того, чтобы они крепили к форме значки экодвижений, сообщает Telegraph. По информации издания, своё решение глава полиции пояснил тем, что силовики должны быть «беспристрастными».

В 2022 году сообщалось, что британские правоохранители получили список 37 сексуальных и гендерных идентичностей. Среди них есть: гиносексуал (тот, кого привлекает женский пол), серый асексуал (человек, который «редко испытывает влечение»), «разнонаправленность» («когда ориентация не нацелена на один и тот же набор полов»).

Инструкция также содержит гендерные термины: neutrois («идентифицирует себя как агендер, ни мужчина, ни женщина, и/или бесполый») или maverique («небинарный пол, существующий за пределами ортодоксальных социальных границ пола»).  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 29.08.2023
ВС РФ поразили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции разгрузки у Дорожного в ДНР
0
37
15:00 29.08.2023
Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, все находившиеся на борту погибли
0
74
14:32 29.08.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей
0
110
14:12 29.08.2023
Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России
0
157
13:32 29.08.2023
Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным
0
214
13:20 29.08.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ
0
220
13:05 29.08.2023
Потеря «Луны-25» является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы — Песков
0
241
13:00 29.08.2023
Данных о похоронах Пригожина нет, присутствие Путина «не предусматривается» — Песков
0
245
12:32 29.08.2023
Нападения на христиан в Пакистане стали результатом «иностранного заговора» — полиция
0
254
12:20 29.08.2023
В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю
0
256

Возврат к списку