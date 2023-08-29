14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава полиции Лондона запретил силовикам при исполнении поддерживать ЛГБТ. Марк Роули сказал, что также не потерпит того, чтобы правоохранители становились на колени перед активистами движения Black Lives Matter. Кроме того, он выступил против того, чтобы они крепили к форме значки экодвижений, сообщает Telegraph. По информации издания, своё решение глава полиции пояснил тем, что силовики должны быть «беспристрастными».

В 2022 году сообщалось, что британские правоохранители получили список 37 сексуальных и гендерных идентичностей. Среди них есть: гиносексуал (тот, кого привлекает женский пол), серый асексуал (человек, который «редко испытывает влечение»), «разнонаправленность» («когда ориентация не нацелена на один и тот же набор полов»).

Инструкция также содержит гендерные термины: neutrois («идентифицирует себя как агендер, ни мужчина, ни женщина, и/или бесполый») или maverique («небинарный пол, существующий за пределами ортодоксальных социальных границ пола»). Говорит Москва