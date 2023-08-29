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Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России

14:12 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России, они звучат в унисон с позицией российского государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Ватикана 25 августа по видеосвязи пообщался с участниками Всероссийской встречи католический молодежи в Санкт-Петербурге и, в частности, призвал их не забывать о наследии великой России и упомянул таких правителей, как Петр I и Екатерина II.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни», — сказал Песков, отметив, что это наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II, «оно гораздо более давнее». Как отметил представитель Кремля, государство, общественные объединения, учителя в школах и преподаватели в вузах сейчас как раз занимаются тем, чтобы «это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом». «И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма и весьма отрадно», — заключил Песков.

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